بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نشرت مصفف الشعر كريم ، صورة جديدة للفنانة ميس حمدان، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ميس حمدان
،بماكياج جديد و جذاب بالألوان الترابية من احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة و رسم العيون الكحل الاسود والايشادو النود.
وتركت شعرها منسدلا على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.
يذكر أن الفنانة الأردنية ميس حمدان من أكثر النجمات إثارة للجدل في عام 2020 فعلي الرغم من ندرة أعمالها الفنية هذا العام إلا أن أخبارها تتصدر محركات البحث حيث تصدرت تريند مؤشر البحث جوجل بعدما نشرت مقطع فيديو وهي تتقمص دور فتاة قبيحة ترتدي الحجاب الأمر الذي دفع البعض لاتهامها بالتنمر على المحجبات .