AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت مصفف الشعر كريم ، صورة جديدة للفنانة ميس حمدان، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميس حمدان،بماكياج جديد و جذاب بالألوان الترابية من احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة و رسم العيون الكحل الاسود والايشادو النود. 

وتركت شعرها منسدلا على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 


يذكر أن الفنانة الأردنية ميس حمدان من أكثر النجمات إثارة للجدل في عام 2020 فعلي الرغم من ندرة أعمالها الفنية هذا العام إلا أن أخبارها تتصدر محركات البحث حيث تصدرت تريند مؤشر البحث جوجل بعدما نشرت مقطع فيديو وهي تتقمص دور فتاة قبيحة ترتدي الحجاب الأمر الذي دفع البعض لاتهامها بالتنمر على المحجبات .
بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير
بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببنطلون مقطع.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بفستان سماوي مكشوف.. أنغام تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور

أنا عسل.. ميس حمدان تتغزل في نفسها عبر انستجرام

بإطلالة كلاسيكية.. ميس حمدان تتألق في عيد ميلاد ابنة شقيقتها مي سليم

بنصف برتقالة.. ساندى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

سفير مصر في المغرب: فرجاني ساسي لن يعود مع الزمالك إلا بشرط

بالأبيض الأنيق.. كارولين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على الوداد

خبير تحكيمي: الحكم أصر على احتساب ركلة جزاء للوداد رغم رفض الـ فار.. فيديو

السديس يدشن الزي الجديد وجهاز تعقيم السجاد بالأشعة للحرمين الشريفين

باقات إنترنت لطلبة الجامعات.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها