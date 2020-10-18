طريقة تحضير قشطية بالفواكه

قشطية بالفواكه

الخطوة الأولي :

٣ ملاعق كبيرة جيلاتين

ثلث كوب ماء

الخطوة الثانية :

كوب سكر

نصف كوب عسل جلوكوز

ربع كوب ماء

ملعقة كبيرة ماء ورد أو فانيليا

رشة ملح

التزيين :

فواكه مجففة

التغطية :

جوز هند





طريقة التحضير :