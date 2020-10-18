نشرت الشيف عظيمة؛ عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ طريقة تحضير قشطية بالفواكه بطريقة سهلة.
قشطية بالفواكه
الخطوة الأولي :
٣ ملاعق كبيرة جيلاتين
ثلث كوب ماء
الخطوة الثانية :
كوب سكر
نصف كوب عسل جلوكوز
ربع كوب ماء
ملعقة كبيرة ماء ورد أو فانيليا
رشة ملح
التزيين :
فواكه مجففة
التغطية :
جوز هند
طريقة التحضير :
في العجان نخلط الجلاتين والماء جيدا ثم علي النار نضع الماء والجلوكوز والسكر وماء الورد والملح ونقلب جيدا ثم نضيف الخليط إلى خليط الجلاتين في العجان ويخفق جيدا حتي يصبح كريمي ثقيل ثم نغلف الصاج بجوز الهند والزبيب ثم نضع الخليط ثم علي الوجه يزين بالفواكه المجففة وندخله الثلاجة حتي تجمد ثم نخرجها ونقطعها وتغطي بجوز الهند وتقدم بالف هنا.