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سيارات

ارتفاع في مبيعات السيارات بأوروبا بنسبة 1.1%

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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اماني نوار
كشفت البيانات أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا زاد على نحو طفيف في سبتمبر، وهي أول زيادة في العام الجاري.

وأظهرت إحصاءات من اتحاد صناعة السيارات الاوروبي، أن تسجيل السيارات الجديدة ارتفع في سبتمبر 1.1 % على أساس سنوي 1.3 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية. 

كما ارتفعت مبيعات فولكس فاجن ورينو إلى 14.1 % و 8.1 بالمئة في سبتمبر على التريب ، فيما أعلنت مجموعة بي إس إيه عن انخفاض 14.1 %

بالإضافة إلى أن تكدبت شركات صناعة السيارات الفاخرة خسائر ، حيث انخفضت مبيعات بي.إم.دبليو 11.9 % وأعلنت منافستها دايملر عن تراجع 7.7%.

وقال التقرير إن في أول تسعة أشهر من العام ، تراجعت المبيعات إلى 29.3 % حيث أجبر اجراءات العزل التي شهدها العام سب فيروس كورونا معارض السيارات على إغلاق ابوابها في انحاء أوروبا

لكن أكبر خمسة أسواق أوروبية حققت نتائج متباينة، إذ سجلت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا خسائر بينما ارتفعت التسجيلات في إيطاليا وألمانيا بحسب ما كشفته البيانات.

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