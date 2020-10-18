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أخبار العالم

البرازيل تسجل ما يزيد على 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و461 وفاة خلال 24 ساعة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأحد تسجيل 24 ألفا و62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و461 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ(24) الماضية.

وذكرت صحيفة (تريبونا) البرازيلية على موقعها الإلكتروني أن البرازيل سجلت حتى الآن 5 ملايين و224 ألفا و362 حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 153 ألفا و675 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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