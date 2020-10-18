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محافظ القاهرة: تنسيق كامل مع وزارتي التعليم والصحة لتطبيق المعايير الاحترازية ضد كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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نورهان رأفت
قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليقا على بدء العام الدراسي الجديد، إن العام الدراسي الحالي يشهد ظروفا خاصة، في ظل انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن محافظة القاهرة نسقت مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لاتخاذ إجراءات احترازية ووقائية مع وضع خطة متكاملة قبل بدء العام الدراسي.

وأضاف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال جولته التفقدية بعدد من مدارس المحافظة، أنه لا توجد مخاوف في أية مدرسة بالمحافظة، موضحا أن جميع المديريات التعليمية تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل صحة الطلاب، متمنيا أن يكون العام الدراسي الحالي هادئ دون أي مشكلات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتقسيم عدد أيام الدراسة وسعة الفصل الواحد، لمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بكافة المناهج الدراسية وستكون العملية التعليمية مكتملة تماما ، مؤكدا أنه لاتوجد مخاوف من أي شيء وجميع الإجراءات الاحترازية مطبقة بشكل كامل، وبتنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية.

وأطمأن محافظ القاهرة، على سير العملية التعليمية ومشاركة الطلاب فى أول أيام العام الدراسى  2020 / 2021 ، مؤكدًا انتظام الدراسة فى المدارس التى تعمل السبت وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والصحية.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة على ضرورة استمرار جلوس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد وتوفير ماسح حرارة بكل مدرسة، مشددا على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد، مشددا على رؤساء الأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات اولًا بأول.
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