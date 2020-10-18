بالكواشف الحرارية والكمامات.. جامعة أسيوط تستقبل طلابها في أول أيام العام الدراسي

ا ستقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم الأحد، طلاب الجامعة، وذلك على البوابة الرئيسية للحرم الجامعي في أول أيام العام الجديد 2020/ 2021.





وأكد الدكتور شحاتة غريب أنه بناء على توجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة تم التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد والتأكد من ارتدء الكمامات وكذلك قياس درجة الحرارة لهم والتأكد من سلامتهم قبل دخول الحرم.





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وأكد نائب رئيس الجامعة حرصه على توزيع الحلوى والشيكولاتة على الطلاب فور دخولهم على البوابة وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، كما تم توزيع مطبوعات إرشادية والتي توضح السلوكيات الصحيحة الواجب على الطلاب التحلي بها، وكذلك أهم الوحدات والمرافق التي تعمل على خدمة الطلاب والمجتمع الجامعي ورسم توضيحي لخريطة الحرم الجامعي، هذا ومن المقرر أن يبدأ بعد قليل مراسم تحية العلم بحضور نواب رئيس الجامعة والقيادات الجامعية والإدارية.





وشارك نائب رئيس الجامعة في استقبال الطلاب أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وقيادات رعاية الشباب واتحاد طلاب الجامعة.