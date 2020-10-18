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تعليم

رئيس سفاجا تحضر طابور الصباح وتتفقد المدارس في أول يوم دراسي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
جانب من اول ايام
جانب من اول ايام الدراسة بسفاجا
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إبراهيم جادالله
شاركت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، صباح اليوم الأحد، في طابور الصباح بمدرسة الثانوية بنات، خلال مرورها علي المدارس ومتابعة سير وانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد. 

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واستهلت رئيس مدينة سفاجا جولتها بالمرور على مدرسة الثانوية بنات بالمدينة فى السابعة صباحا بمرافقة محمود عامر  مدير الإدارة التعليمية بسفاجا، وقامت بجولة داخل فناء وفصول المدرسة قبل حضور التلاميذ للاطمئنان على مستوى النظافة بالمدرسة.

وحرصت هدى المغربي، على توجيه إدارة المدرسة بضرورة غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن فى قلوب الطلاب والتلاميذ.

وتفقدت "رئيس المدينة" عددا من المدارس منها " الثانوية بنين ومدرسة عمرو بن العاص ومدرسة أسامة بن زيد والمعهد الأزهري بالأشغال" بهدف الوقوف على الاحتياجات الضرورية للطلبة وهيئة التدريس، وللتعرف على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد. 

وطالبت "رئيس المدينة" مديري المدارس بالعمل الجاد على الارتقاء بمستوى النظافة بالمدرسة وبمحيطها بشكل عام لغرس مبادئ النظافة والتحضر فى نفوس أبناءنا الطلاب.
رئيس سفاجا تحضر طابور الصباح وتتفقد المدارس في أول يوم دراسي
رئيس سفاجا تحضر طابور الصباح وتتفقد المدارس في أول يوم دراسي
رئيس سفاجا تحضر طابور الصباح وتتفقد المدارس في أول يوم دراسي
رئيس سفاجا تحضر طابور الصباح وتتفقد المدارس في أول يوم دراسي
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