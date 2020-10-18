AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استقبال 117 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بالمنيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:49 ص
استقبال 117 ألف طلب
استقبال 117 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء
Advertisements
أيمن رياض

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة حتى الآن، بلغت 117 ألفا و473 طلبا، مؤكدًا استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.

قال المحافظ، إنه تم الموافقة على تخفيض سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة للمرة الثالثة على التوالي في عدد من المناطق بمراكز المحافظة، يأتي ذلك استجابة لطلبات الأهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وسيتم اعلان اللائحة الجديدة للأسعار فور الانتهاء منها على الصفحة الرسمية للمحافظة.


اقرا أيضا:

تجديد حبس طالب جامعي لاتهامه بقتل عشيق والدته بالعدوة فى المنيا


وكلف رؤساء المراكز والمدن بتكوين فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع الى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كافة التيسيرات التي تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت في تطبيق الإجراءات وتسهيل كل الأعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.


كما وجه المحافظ، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لمواجهة الزحام الشديد ببعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.

وأكد المحافظ، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والإجازات الرسمية، مناشدًا المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة، وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات، مؤكدا أن نهاية أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، حيث يجرى استلام كل الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

زحام في آخر يوم لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنيا

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية

محافظ كفر الشيخ: ارتياح بين المواطنين بسبب مد فترة التصالح.. صور

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنيا.. صور

محافظ المنيا: المراكز التكنولوجية استقبلت 38 ألف طلبا للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

طاهر محمد طاهر عن إمكانية انتقاله لـ بيراميدز: لن ألعب في مصر إلا لـ الأهلي

بعد 120 يومًا من الحكم بالمؤبد على «محمد بديع» في أحداث العدوة.. محكمة النقض تكشف السبب

عرض قطري يهدد بقاء حميد أحداد مع الزمالك.. تفاصيل

وزير التعليم: قناة مدرستنا انطلقت منذ 8 صباحا على تردد 12303

الغيابات تضرب الأبيض.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء بأبطال إفريقيا

وزير الخارجية السعودي: هذه شروط الرباعي العربي لعودة العلاقات مع قطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla 2020 ونيسان صني 2020 nissan sunny.. صور

يحمي من مرض خطير .. 5 فوائد لتناول الشاي الأخضر يوميا

بفستان قصير.. لقاء الخميسي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام