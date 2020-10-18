استقبال 117 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة حتى الآن، بلغت 117 ألفا و473 طلبا، مؤكدًا استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.

قال المحافظ، إنه تم الموافقة على تخفيض سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة للمرة الثالثة على التوالي في عدد من المناطق بمراكز المحافظة، يأتي ذلك استجابة لطلبات الأهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وسيتم اعلان اللائحة الجديدة للأسعار فور الانتهاء منها على الصفحة الرسمية للمحافظة.





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وكلف رؤساء المراكز والمدن بتكوين فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع الى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كافة التيسيرات التي تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت في تطبيق الإجراءات وتسهيل كل الأعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.





كما وجه المحافظ، قيادات المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين، مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لمواجهة الزحام الشديد ببعض المراكز التكنولوجية والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.

وأكد المحافظ، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والإجازات الرسمية، مناشدًا المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة، وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات، مؤكدا أن نهاية أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، حيث يجرى استلام كل الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.