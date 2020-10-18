لحضور طعن مرتضى منصور على قرارات الأوليمبية .. توافد المحامين والمدعين على مجلس الدولة.. فيديووصور

توافد المحامين والمدعين إلى مقر مجلس الدولة لحضور طعن المستشار مرتضى منصور أمام محكمة القضاء الإداري على قرار اللجنة الأولمبية الصادر بوقفه وعزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك أمام محكمة القضاء الإداري.





وتنظر محكمة القضاء الاداري صباح اليوم الأحد،أولى جلسات الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد قرار اللجنة الأوليمبية بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية لنادي الزمالك لانتخاب رئيس جديد للنادي.





ومن المقرر ان يحضر مرتضي منصور للترافع امام المحكمة في طعنه الذي اختصم فيه كل من وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعلن مرتضي حضوره امام المحكمة لابداء دفوعه وطلباته وتقديم ما لديه من مستندات خاصة بالطعن.



