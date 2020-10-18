ضربة مزدوجة.. علماء يطورون طريقة جديدة لمنع تكاثر فيروس كورونا

ووفقًا للدراسة، التي نُشرت في مجلة Science، فإن SARS-CoV-2-PLpro يعزز العدوى عن طريق استشعار البروتينات الفيروسية والبشرية ومعالجتها.

وقال كبير مؤلفي الدراسة شون ك. أولسن أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الهيكلية في UT Health San Antonio: "هذا الإنزيم ينفذ ضربة مزدوجة".

وقال أولسن: "إنه يحفز إطلاق البروتينات الضرورية لتكاثر الفيروس، كما أنه يثبط جزيئات تسمى السيتوكينات والكيموكينات التي ترسل إشارات لجهاز المناعة لمهاجمة العدوى".





وأوضح أن SARS-CoV-2-PLpro يقطع البروتينات البشرية يوبيكويتين و ISG15، والتي تساعد في الحفاظ على سلامة البروتين من خلال التصرف كمقص جزيئي.





وطور العلماء مثبطات فعالة للغاية في منع نشاط SARS-CoV-2-PLpro ، لكنها لا تتعرف على البروتينات الأخرى المماثلة في الخلايا البشرية.





وعندما قارن العلماء SARS-CoV-2-PLpro بأنزيمات مماثلة من فيروسات كورونا في العقود الأخيرة مثل فيروس السارس الوبائي 2002-03 ، علموا أنه يعالج يوبيكويتي و ISG15 بشكل مختلف كثيرًا عن نظيره.





ومن خلال فهم أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الإنزيمات في فيروسات كورونا المختلفة ، قال الباحثون إنه قد يكون من الممكن تطوير مثبطات فعالة ضد فيروسات متعددة.





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