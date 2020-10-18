مقتل 12 وإصابة أكثر من 100 في انفجار قرب مركز للشرطة بأفغانستان

قال مسؤولون في أفغانستان، إن سيارة مفخخة استهدفت، اليوم الأحد، مقرا للشرطة الأفغانية في ولاية غور الغربية، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 100.





ووفقًا لموقع "إن دي تي في"، أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن الحادث وقع في الساعة الـ11 تقريبا من صباح اليوم، إذ انفجرت السيارة المفخخة من نوع "تويوتا كورولا" أمام مقر شرطة غور.





وأشار قائد شرطة الولاية، وحيد الله نظامي، أن الأضرار التي لحقت بعناصر الأمن كانت خفيفة، إلا أن الانفجار دمر المباني المجاورة التي تتعامل مع شؤون النساء والمعاقين.





فيما قال جمعة غول يعقوبي المسؤول الصحي لوكالة "فرانس برس"، إن من بين الضحايا عناصر من قوات الأمن.





ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن القتال بين طالبان والحكومة كان قد تصاعد في الأسابيع الأخيرة.





وتعد فيروز كوه عاصمة غور التي وقع بها الانفجار، لم تشهد الكثير من العنف مقارنة ببعض المناطق الأخرى في الدولة التي مزقتها الصراعات.