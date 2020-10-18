مرور مكثف على المدارس بالبحيرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

أجرى الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، صباح اليوم الأحد وفى ثانى أيام الدراسة جولة تفقدية للمراحل التعليمية المختلفة بمدارس إدارة أبو حمص التعليمية، وتفقد خلالها الفصول وتابع انتظام الحصص بها ودفاتر التحضير وغرف الحاسب الآلى والمعامل ودورات المياه وفناء المدرسة وموقف التابلت والكتاب المدرسى ونظافة دورات المياه وتوفير الماء والصابون باستمرار وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتحقيق التباعد بين الطلبة داخل الفصول وأثناء الفسح.





وقام وكيل الوزارة، بتفقد العديد من المدارس منها الشهيدين عرفان وبركات والتي تضم 18 فصلا دراسيا و857 تلميذا وتلميذة، حيث تفقد الفصول وتابع انتظام الحصص بها ودفاتر التحضير، كما تم متابعة الفصول الدراسية وشدد على ضرورة الالتزام الإجراءات الاحترازية لتحقيق التباعد بين الطلبة والاهتمام بالنظافة العامة فى المدرسة (الفناء، السلم، الطرقات) للحفاظ على الشكل العام تجميل المدرسة وضرورة توافر الصابون بدورات المياه والحث على عدم استخدام أدوات الغير لسلامة أولادنا.







كما تفقد مدرسة الزهراء الابتدائية والتي تضم 17 فصلا ومتابعة تسليم الكتب على الطلاب وتفقد الفصول والحجرات والطرقات ودورات المياه وفناء المدرسة وتابع تحضير الدروس وانتظام جدول الحصص وتحقيق التباعد بين الطلاب وتفعيل الدليل الاسترشادى لوزارة الصحة للوقاية من فيروس كرونا خلال العام الدراسى للحفاظ على صحة طلابنا، ومدرسة الشهيد السيد أبوزيد (ابتدائي، تربية فكرية، رياض الاطفال) حيث تابع الفصول وقاعات رياض الأطفال وفصول التربية الفكرية.





وشدد على الاهتمام بالنظافة العامة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة أطفالنا وتوفير بيئة تعليمية صحية تناسب جميع الفئات العمرية لتجنب خطر الإصابة بالأمراض، مع الاهتمام المستمر بنظافة دورات المياه وتوافر الصابون وأدوات التعقيم، كما تابع موقف تسليم الكتب وتباعد الطلاب أثناء استلام الكتب وداخل الفصول وأثناء الفسح.

وتفقد أيضا مخازن إدارة أبو حمص للوقوف على موقف الكتب الدراسية وتسليمها للمدرس، مؤكدا وصول كتاب (القيم واحترام الآخر) للصف الثالث الابتدائي وضرورة تسليمه للمدارس على الفور.





واختتمت الجولة بمدرسة أبو حمص الثانوية بنات بتفقد فصول الدراسة وموقف التابلت ومتابعة الشرح داخل الفصول، والتأكد من تحقيق التباعد بين الطالبات داخل الفصل الدراسى والفسح وضرورة استخدام الأدوات الشخصية لكل طالبة وضرورة تفعيل الشاشات التفاعلية وتفعيل الإنترنت داخل المدارس الثانوية.

وأكد وكيل الوزارة، خلال جولته على انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس بدائرة المحافظة والبالغ عددها 4011 مدرسة، تضم مليون و541 ألف طالب وطالبة فى مختلف المراحل التعليمية والتأكيد على أهمية دور القنوات التعليمية وما تبثه من مواد علمية وتعليمية، مشيرا الى أهمية نشر الوعى الصحي والثقافي والتوعية لأبنائنا والجهود المستمرة لتوفير بيئة تعليمية صحية سليمة.

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