في ختام أول تعاملاتها الأسبوعية.. مبيعات المستثمرين تهوي بالبورصة لأدنى مستوياتها وتفقدها 6.5 مليار جنيه.. ومحمد فريد: نسعى لرفع درجات الوعي بأهمية سوق المال لطلبة الجامعات

أعلى مستوى.. البورصة تواصل نزيفها في منتصف التعاملات

البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه في أول جلسات الأسبوع تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات





اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأحد، أول جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.





المؤشر القيادي يهوي

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11185 نقطة.





وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13059 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة.





بداية غير موفقة

وفتحت البورصة المصرية خلال مستهل التعاملات الصباحية لأول تعامل أسبوعي، اليوم الأحد؛ علي تراجع جماعي لمؤشراتها، برأسمال سوقي قيمته 627.94 مليار جنيه.





بدأ مؤشرها القيادي EGX30 علي تراجع بنسبة 0.49% مسجلا 11.322.71 نقطة بقيمة تداول تبلغ 11.3 مليون جنيه.





مواصلة النزيف

وواصلت البورصة المصرية مسلسل هبوطها لأعلي مستوي لها في منتصف تعاملات اليوم، ليهبط مؤشرها القيادي EGX30 بمعدل 1.12% لنحو 11.2 مليون جنيه.





ووصل إجمالي رأس المال السوقي للبورصة إلي 624.4 مليار جنيه.





وهوي المؤشر EGX100 بمعدل 1.5% مسجلا تداولا متدنيًا بقيمة 2.9 مليون جنيه.





بينما وصل مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 1.51% بقيمة تداول بلغت 1.953 مليون جنيه.





وخسرت البورصة 400 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 617.1 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى 616.8 مليار جنيه.





وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث أغلق مؤشر إيجى اكس 30 عند 11322 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.04%.





بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 1.12% مغلقا الفترة عند 1983 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 0.04% مسجلا مستوى 1684 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.43%مغلقا عند 13236 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 0.54%مغلقا الفترة عند 2916 نقطة.





وانخفض مؤشر ُEGX50 بمعدل 1.42% بقيمة 1.106 مليار جنيه.





وهوت البورصة للمنطقة الحمراء إذ تم تداول 90.4 مليون ورقة مالية بقيمة 262.522 مليون جنيه لـ 10.2 ألف عملية خاصة بـ110 شركات.





ووصلت جملة العمليات داخل المقصورة لـ 14.93 ألف عملية بقيمة 996.74 مليون جنيه لـ 124.33 مليون ورقة مالية لـ 170 شركة .





بينما وصلت العمليات التي تمت خارج المقصورة إلي 12 عملية بـ 749 ألف جنيه علي مستوي 73 ألف ورقة مالية خاصة بـ3 شركات.







ووصلت تداولات بورصة النيل لـ 312 عملية بقيمة 3.8 مليون جنيه لـ 5.5 مليون ورقة مالية خاصة بـ 14 شركة.





الوعي بالخدمات غير المالية

وعلي سياق آخر ألقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، كلمة افتتاحية أمام نحو 100 طالب من كليات مختلفة ممثلين عن جامعتي قناة السويس وبنها، اليوم الأحد، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي التعليمي لطلبة الجامعات التي تنظمه البورصة المصرية عبر منصة زووم، بهدف زيادة مستويات المعرفة والوعي المالي خاصة بالمسائل المتعلقة بعمل البورصات.





يأتي البرنامج التدريبي استكمالًا لجهود إدارة البورصة المصرية في العمل على نشر الوعي والمعرفة المالية، تماشيًا مع مستهدفات الدولة المصرية بتعزيز الثقافة المالية لزيادة معدلات الشمول المالي.





تضع إدارة البورصة محور تعزيز الثقافة المالية في صدارة اهتماماتها كجزء رئيسي من استراتيجيتها لتنمية وتطوير سوق الأوراق المالية المقيدة المصري، وذلك من منظور سلسلة القيمة المضافة التي تتضمن الى 3 جوانب أساسية جانب الطلب "زيادة أعداد المتعاملين"، جانب العرض " زيادة عدد الشركات المقيدة" وجانب تطوير بيئة التداول من خلال تبسيط الإجراءات واضافة منتجات مالية واليات جديدة تعزز من السيولة والتداول.





قال الدكتور فريد خلال كلمته إن تعزيز الثقافة المالية ورفع مستويات المعرفة المالية بالمسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية المصري، محور مهم لتصحيح الصورة الذهنية المغلوطة وبناء صورة ذهنية سليمة لدى المجتمع حول البورصات ودورها في توفير التمويل اللازم للشركات التي بدورها تخلق وظائف وتدعم الناتج المحلي الإجمالي، وكذا دورها كإحدى قنوات الاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل.





وتابع" البرنامج التدريبي يتضمن سلسلة من المحاضرات تسلط الضوء التعريف بالبورصة وأهم المصطلحات الخاصة بها والثاني تصنيفات المستثمرين وفقا لفوائضهم المالية وخبراتهم ورغبتهم في الاستثمار، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية التي يجب توافرها لدى من يرغب في الاستثمار في السوق، وكيفية اختيار شركات الوساطة ودورة عمليات التداول".





أوضح أن البرنامج سيزود الطلبة بكيفية قراءة القوائم المالية أحد الأساسيات اللازمة التي تساعد المتعاملين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل سليم، مشيرًا إلى سعى إدارة البورصة من خلال التنسيق مع الأطراف ذات الصلة نحو تطوير محتويات تعليمية لمختلف الفئات لتزويدهم بالمعرفة النظرية والتطبيقية بخصوص البورصة.





وكانت إدارة البورصة قد وقعت مذكرات تعاون مع عدة جامعات منها جامعتي الإسكندرية وبدر لتدريب طلاب مختلف الكليات، وكذا تقديم محاضرات لطلاب الأكاديمية الوطنية للتدريب، مع التواجد في العديد من المحافل التي تتميز بكثافة حضورية للشركات والأفراد الباحثين عن فرص للاستثمار أو تطوير شركاتهم والوصول إلى التمويل.