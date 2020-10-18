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برلمان

لأول مرة منذ تأسيسه.. من هي فيبي فوزي الفائزة بمنصب وكيل ثاني مجلس الشيوخ؟

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:46 م
النائبة فيبي فوزي
النائبة فيبي فوزي جرجس
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حسن رضوان
فازت بمنصب الوكيل الثانى لمجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي جرجس بـ ١٩٩ صوتا.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ مجلس الشيوخ منذ تأسيسه في 22 مايو 1980 ،التي تشغل فيها امرأة منصب وكيل المجلس، الأمر الذي يعد انتصارا حقيقيا للمرأة المصرية التي تلقى دعما قويا من القيادة السياسية.

ينشر صدي البلد السيرة الذاتية لمرشحة الشعب الجمهوري،  الإعلامية فيبي فوزي، وهي المدير العام بالتليفزيون المصري رئيسة تحرير اخبار تليفزيون القناة ، حاصلة على بكالوريوس اعلام جامعة القاهرة 1983 و ماجستير في الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة 1998 تدرجت في العمل الإعلامي كمسؤول عن قسم اللغة الانجليزية بالتليفزيون ثم منسق عام برامج التوك شو ورئيس تحرير نشرة الأخبار ، فضلا عن القيام بإعداد سلسلة من البرامج الخدمية و التنموية و برامج المرأة و القضايا الاجتماعية كما قامت بكتابة عدد من الأفلام الوثائقية التي تهتم بمشكلات المجتمع و تعالج أبرز اهتمامات الجمهور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السياسية.

الإعلامية فيبي فوزي ، بدأت الانخراط في العمل العام منذ أكثر من عشرين عاما حيث كانت عضوا بعدد من الجمعيات الأهلية و مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات متنوعه لكافة فئات المجتمع ، كما شغلت عضو مجلس إدارة مكتبة مصر العامة منذ إنشائها كجزء من اهتماماتها بالاعلام و التثقيف و زيادة الوعي ، و كانت عضوا في المجلس القومي للمرأة منذ إعلانه و تدرجت حتى شغلت المقرر المناوب لفرع المجلس بالإسماعيلية ، و قد تفاعلت خلال عمله العام بمختلف قضايا المجتمع و شاركت في كافة الحملات التي استهدفت القضاء على مشكلات الفقر و الأمية و مواجهة الظواهر السلبية كختان الإناث و الامراض المزمنة و السارية و نجحت في إيجاد العديد من الحلول للمشكلات المحلية في القرى و المناطق الأكثر احتياجا.

 كما انها حاصلة على العديد من الدورات التدريبية في المجالات المتخصصة سواء الإعلام أو المرأة أو إدارة الازمات بعدد من الهيئات و المؤسسات ذات النشاط الدولي و المحلي ، الخاص و الحكومي و شاركت في العديد من المؤتمرات الإقليمية و الدولية و اعداد اوراق البحث و الدراسات في مختلف الموضوعات التنموية كما حاضرت في العديد من المؤسسات الوطنية.

و لها العديد من الاهتمامات العامة التي تتعلق بتنمية قدرات المرأة في المجالات الوظيفية و تمكينها من المناصب القيادية في المواقع التي تعمل بها ، و تغيير صورة المرأة في وسائل الإعلام المختلفة و إبراز دورها الكبير في مواجهة قضايا المجتمع مع التركيز على المرأة المعيلة و مساندتها و تمكينها اقتصاديا من خلال المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.

كما شاركت أيضا في عضوية العديد من اللجان المتخصصة في محافظة الإسماعيلية التي تم تشكيلها على مدار السنوات الماضية لمناقشة عدد من القضايا الاجتماعية و المحلية ، كما شاركت في كل الاحتفالات و المناسبات المحلية بمختلف الهيئات و المؤسسات العاملة بالمحافظة ، و هي متزوجة ولها اثنان من الأبناء ، أحدهما الأستاذ جورج صفوت المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس.
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