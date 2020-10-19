اليوم.. التموين تطرح حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية بخصم 30%

قال إيهاب الليثي رئيس مجمعات الأهرام الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيتم طرح حلوى المولد بمنافذ مجمعات الأهرام الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين اعتبارا من اليوم الأثنين الموافق 19 أكتوبر 2020، بتخفيضات تتراوح بين 20% و30% عن الأسواق.





وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كل عام استعداد لاحتفالات المولد النبوي الشريف أحجام مختلفة من عبوات حلوى المولد زنة 1 كيلو جرام بسعر 40 جنيها، أيضًا عبوة حلويات المولد بوزن 2 كيلو وسعر 80 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية وتتكون من 12 صنفًا، أما عن علبة حلويات المولد ذات وزن 3 كيلو فوصل سعرها إلى 120 جنيهًا، ومشكلة من 15 صنفًا.





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وتأتى جهود الحكومة التى تنفذها وزارة التموين بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حاليا ضمن مساعى تخفيف الأعباء على المواطن وتوفير المنتجات والسلع بأسعار أقل من مثيلتها الموجودة بالسوق، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا طرح حلوى المولد النبوى عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بمختلف المناطق والمحافظات.





وأصدر الدكتور علي المصيلحى توجيهاته لجميع المكاتب بمتابعة حالة السوق والتأكد من توفر مختلف السلع ومجابهة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر من خلال حملات التفتيش والرقابة على الأسواق بالتنسيق بين مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك.