أجواء الدراسة بالعام الجديد بجامعة عين شمس.. الطلاب يشيدون بالإجراءات الاحترازية.. ويؤكدون: التعلم عن بعد هو المستقبل

- أجواء الدراسة بكلية الزراعة جامعة عين شمس

- طلاب زراعة جامعة عين شمس يشيدون بالإجراءات الاحترازية.. ويؤكدون: التعلم عن بعد هو المستقبل

- نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد كلية البنات وسط إجراءات احترازية مشددة









شهدت كلية زراعة جامعة عين شمس، إقبالا كثيفا من الطلاب في ثاني أيام الدراسة للعام الجامعي 2020 /2021 وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقالت الطالبة يارا محمد، بالفرقة الثالثة، في تصريحات لـ «صدي البلد»، إن الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية بإلزام الجميع بارتداء الكمامة وانتشار الأمن بكل أنحاء الكلية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد محمد عبد الرحمن، طالب بالفرقة الثالثة، أن مدة المحاضرة ساعة واحدة فقط، و٣ أيام "تعليم أونلاين"، و٣ أيام حضورًا داخل حرم الكلية، مشيرا إلى أن الكلية تطورت البنية التحتية لجعل الأجواء مناسبة لسير عملية التعلم عن بعد.

من جانبه، قال رمضان عبد الواحد، طالب بالكلية، إنه يوجد بعض المعوقات في سير عملية التعلم عن بعد وهي مشكلة الإنترنت، مؤكدا أن الكلية تقوم بأقصى مجهود لديها لضمان سير العملية التعليمية بشكل جيد، قائلًا "التعلم عن بعد هو المستقبل".





وقال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال الطلاب داخل القاعات بحث يتم وضع مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنه يتم تعقيم المدرجات مرتين يوميا، حيث يتوفر على البوابات الرئيسيه كثافة أمنية للتأكد من سلامة الطلاب والتزامهم بارتداء الكمامات ولقياس درجة حرارتهم بأجهزة الكواشف الحرارية.

وأشار عميد كلية الزراعة إلى أن مدة المحاضرة ساعة واحدة فقط مع تهوية الأماكن جيدا.





وأكد انه تم وضع لافتات بجميع أنحاء حرم الكلية لحث الطلاب علي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتقليل إعداد لطلاب داخل القاعات، مشيرا الي انه تم الاعتماد علي التعليم الهجين الذي اثبت نجاحه خلال الفترة الماضية .







أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020.



ويطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد.

وتكلف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

وفوض القرار الأمر للسادة العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.









تفقد صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، يرافقه د. رقية شلبي عميدة كلية البنات ، و د. مي حلمي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب حرم كلية البنات جامعة عين شمس، حيث تابع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية داخل الحرم وأيضا داخل المدرجات .

وشدد علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وأن ذلك يعتبر اولي اولويات الجامعة للعام الجامعي الجديد ، كما أكد علي دور الاتحادات الطلابية في توعية الطلاب خاصة الطلاب الجدد ،وان ذلك يأتي في المقام الأول حفاظًا علي صحتهم وصحة ذويهم وزملائهم، مؤكدا علي ضرورة الالتزام التام بالمعايير الصحية التي من شأنها ان تحمي الطلاب من تداعيات الموجة الثانية لكوفيد ١٩.

وأوضحت د. رقية شلبي عميدة كلية البنات، ان الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة و صرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الإجتماعي و التشديد على إرتداء الكمامات .



