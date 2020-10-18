أجواء الدراسة بالعام الجديد بجامعة عين شمس.. الطلاب يشيدون بالإجراءات الاحترازية.. ويؤكدون: التعلم عن بعد هو المستقبل

- أجواء الدراسة بكلية الزراعة جامعة عين شمس
- طلاب زراعة جامعة عين شمس يشيدون بالإجراءات الاحترازية.. ويؤكدون: التعلم عن بعد هو المستقبل
- نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد كلية البنات وسط إجراءات احترازية مشددة
شهدت كلية زراعة جامعة عين شمس، إقبالا كثيفا من الطلاب في ثاني أيام الدراسة للعام الجامعي 2020 /2021 وسط إجراءات احترازية مشددة.
وقالت الطالبة يارا محمد، بالفرقة الثالثة، في تصريحات لـ «صدي البلد»، إن الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية بإلزام الجميع بارتداء الكمامة وانتشار الأمن بكل أنحاء الكلية للحفاظ على سلامة الطلاب.
وأكد محمد عبد الرحمن، طالب بالفرقة الثالثة، أن مدة المحاضرة ساعة واحدة فقط، و٣ أيام "تعليم أونلاين"، و٣ أيام حضورًا داخل حرم الكلية، مشيرا إلى أن الكلية تطورت البنية التحتية لجعل الأجواء مناسبة لسير عملية التعلم عن بعد.
من جانبه، قال رمضان عبد الواحد، طالب بالكلية، إنه يوجد بعض المعوقات في سير عملية التعلم عن بعد وهي مشكلة الإنترنت، مؤكدا أن الكلية تقوم بأقصى مجهود لديها لضمان سير العملية التعليمية بشكل جيد، قائلًا "التعلم عن بعد هو المستقبل".
وقال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال الطلاب داخل القاعات بحث يتم وضع مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد أنه يتم تعقيم المدرجات مرتين يوميا، حيث يتوفر على البوابات الرئيسيه كثافة أمنية للتأكد من سلامة الطلاب والتزامهم بارتداء الكمامات ولقياس درجة حرارتهم بأجهزة الكواشف الحرارية.
وأشار عميد كلية الزراعة إلى أن مدة المحاضرة ساعة واحدة فقط مع تهوية الأماكن جيدا.
وأكد انه تم وضع لافتات بجميع أنحاء حرم الكلية لحث الطلاب علي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتقليل إعداد لطلاب داخل القاعات، مشيرا الي انه تم الاعتماد علي التعليم الهجين الذي اثبت نجاحه خلال الفترة الماضية .
أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020.
ويطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد.
وتكلف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.
وفوض القرار الأمر للسادة العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.
وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
تفقد صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، يرافقه د. رقية شلبي عميدة كلية البنات ، و د. مي حلمي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب حرم كلية البنات جامعة عين شمس، حيث تابع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية داخل الحرم وأيضا داخل المدرجات .
وشدد علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وأن ذلك يعتبر اولي اولويات الجامعة للعام الجامعي الجديد ، كما أكد علي دور الاتحادات الطلابية في توعية الطلاب خاصة الطلاب الجدد ،وان ذلك يأتي في المقام الأول حفاظًا علي صحتهم وصحة ذويهم وزملائهم، مؤكدا علي ضرورة الالتزام التام بالمعايير الصحية التي من شأنها ان تحمي الطلاب من تداعيات الموجة الثانية لكوفيد ١٩.
وأوضحت د. رقية شلبي عميدة كلية البنات، ان الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة و صرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الإجتماعي و التشديد على إرتداء الكمامات .