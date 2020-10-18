فاروق المقرحي: التنوع فى الشيوخ يعطي قيمة كبيرة للمجلس .. فيديو

قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ ، إن الكوكبة التى عينها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل مجلس الشيوخ، هم حقيقي من كافة المجالات والتخصصات، وهذه الكوكبة تستحق أن تكون داخل مجلس الشيوخ بالفعل.









وأضاف «المقرحي» خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن التنوع فى مجلس الشيوخ سوف يعطي قيمة كبيرة للمجلس وسوف يناقش العديد من الموضوعات فى كافة الموضوعات المتعلقة بجميع طوائف الشعب.









وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يضم قامات كبيرة وعظيمة فى المجتمع وسوف يقمون بشئ عظيم للمواطنين الذين وثقوا بهم، مشيرا إلى أن جميع أعضاء مجلس الشيوخ سيكونوا على قدر المسئولية وعلي قدر الهدف الذي قام من آجله مجلس الشيوخ وهو الغرفة الثانية للاداء البرلماني.









وأوضح اللواء فاروق المقرحي، أنه فوجئ بوجود ما يقرب من 40 شاب داخل مجلس الشيوخ اليوم عند أدائهم لليمين الدستوري، مضيفا أن هولاء الشباب سوف يكونون إضافة وحركة جديدة داخل مجلس الشيوخ.









وأِشار إلى أن المجلس ضم العديد من مقاعد المرأة ومتواجدين ومتحدثين بقوة من أولى جلسات المجلس، موضحا أن من بين السيدات داخل المجلس قامات كبيرة من سيدات مصر منهم هدي عبد الناصر، ولا يمكن لنا أن ننسي ان المجلس به عدد كبير من القامات الهامة فى الدولة المصرية منهم الفريق جلال هريدي مؤسس الصاعقة المصرية.



