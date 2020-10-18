محافظ سوهاج يستقبل "فتاة جرجا" ضحية واقعة التنمر

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ، بمكتبه اليوم الأحد، فتاة مركز ومدينة جرجا ضحية واقعة التنمر عليها من قبل شاب غير مسؤول دفعها بالشارع، ما أدى إلى سقوطها أرضًا في سبتمبر الماضي، وتم ضبط الشاب وحبسه على ذمة التحقيقات.









وأعرب محافظ الإقليم عن دعمه للفتاة ضحية التنمر، لافتًا إلى أن المتنمر يأتي بسلوكيات مُسيئة لنا جميعًا كمجتمع، ولا بد أن نتعاون جميعًا للتخلص من هذه الأفعال في حياتنا والقضاء عليها.









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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا بتداول بعض الأشخاص لمقطع فيديو تم تصويره من كاميرا للمراقبة يظهر فيه شاب وهو يركل فتاة أثناء سيرها على أحد رصف الشارع بدائرة القسم.









وعقب تقنين الإجراءات "م. ع.م"، 24 عامًا، ويقيم بدائرة المركز، وبمواجهته بما جاء بالفيديو وتحريات فريق البحث، اعترف بارتكابه للواقعة وعلل سبب ارتكابه الواقعة أنه عاكس الفتاة في أول الشارع فبصقت عليه الأمر الذي أثار حفيظته، وقرر الانتقام منها، وجعلها أثناء استقلاله التوكتوك يركلها من الخلف بقدمه حتى سقطت على الأرض.









حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.