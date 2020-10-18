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أحمد موسى يهنئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لتعيينه رئيسا لمجلس الشيوخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:37 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
هنأ  الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج على مسئوليتي والمذاع عبر قناة صدى البلد، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بفوزه برئاسة مجلس الشيوخ.

وأعلن الفريق جلال هريدى، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.

وأوضح أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 299 عضوا، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 12 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 287 صوتا.

وقدم الفريق جلال هريدى، التهنئة للمستشار عبد الوهاب الرازق بفوزه برئاسة مجلس الشيوخ، متمنيا له التوفيق والسداد.

وكان الفريق جلال هريدى، المترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بصفته أكبر الأعضاء سنا، قد دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى انتخاب رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء حلف اليمين لكل الأعضاء، ودعا الراغبين فى الترشح لإعلان رغبتهم خلال مدة خمس دقائق، ولم يتقدم للترشح على رئاسة مجلس السيوخ سوى المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق حسن، قائلا: "أعلن أنا عبد الوهاب عبد الرازق حسن، ترشحى لرئاسة مجلس الشيوخ، أنا توليت الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا وأمضيت وقتا طويلا فى القضاء المصرى بأنواعه المختلفة وأشرف بترشحى لهذا الموقع".

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