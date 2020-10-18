وزير التعليم العالي يوضح استعدادات مواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن فيروس كورونا مثل تحديا كبيرا أمام استكمال العام الدراسي الماضي ولكننا استطعنا أن نتجاوزه، وتمت الامتحانات بكافة الاجراءات الاحترازية.









وأضاف «عبد الغفار» خلال حواره الخاص فى برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أننا استكملنا العام الدراسي الماضي عن طريق التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن المقررات كانت إلكترونية.









وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن استعدادات العام الدراسي الجديد تمت على اكمل وجه بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار أي فيروس أو مرض بين الطلاب خلال تواجدهم داخل الجامعات.









وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن دور المستشفيات الجامعية سواء فى التعامل مع جائحة كورونا بجانب وزارة الصحة فقد كان لنا دور كبير جدا من خلال 19 جامعة فى 31 مستشفي اننا كنا متواجدين فى علاج مصابين كورونا، ومازال هناك عدد كبير من هذه المستشفيات على استعداد كامل لمواجهة أي موجة ثانية.









وأشار إلى أننا لدينا وظيفتان حاليا تعليمية وعلاجية متمثلة فى المستشفيات الجامعية، موضحا أن المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية وضع خطة للاستعداد للموجه الثانية لفيروس كورونا، منوها بأنه لدينا كوادر طبية مدربة على اعلي مستوي فى المستشفيات الجامعية، مؤكدا أن الجامعات لديها منظومة متكاملة للتعامل مع اي حالة مشتبه بإصابتها بكورونا.



