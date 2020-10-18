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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح ملتقى أولادنا بدار الأوبرا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل افتتاح ملتقي اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بحضور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور خالد العناني وزير  السياحة والآثار، وسهير عبد القادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة اولادنا، ونخبة من النجوم والفنانين وعدد من الشخصيات العامة.

أعرب صبحي عن سعادته بحضور ملتقي اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة في نسخته هذا العام والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ، موضحًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وتعمل وزارة الشباب والرياضة دائما للاستفادة من قدرات ومواهب ذوي القدرات الخاصة في شتي المجالات المختلفة، والعمل علي دمجهم في المجتمع المصري

 كما تنسق وزارة الشباب والرياضة مع جميع الجهات من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنة للشباب ذوي القدرات الخاصة ومساعدتهم، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم ومواهبهم.

تضمن برنامج الملتقى فقرة غنائية من الشابة هدير ماجد، أعقبها مشاركة امير وبحر من فريق بلاك تيما بفقرة غنائية، بجانب عدد من الفقرات الأخري.

الجدير بالذكر ان ملتقي أولادنا ٢٠٢٠ لفنون ذوي القدرات الخاصة، يقام هذا العام في دورته الرابعة تحت شعار " وحشتونا" تحت رعاية كل من وزارة الشباب والرياضة، وزارة الدولة للهجرة، وزارة الثقافة، وزارة السياحة والآثار، التضامن الإجتماعي، ووزارة التخطيط.
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