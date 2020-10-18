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أخبار العالم

السعودية.. أمر ملكي هام بخصوص مجلس الشورى

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:02 م
أمر ملكي سعودي بإعادة
أمر ملكي سعودي بإعادة تشكيل مجلس الشورى
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قسم الخارجي
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وقرر العاهل السعودي تعيين مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وشملت الأوامر الملكية السعودية تعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

وقرر الملك سلمان تعيين 150 عضوا في مجلس الشورى السعودي ولمدة 4 سنوات، بينهم الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص، والأميرة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود، والدكتور سلطان بن سعد بن سلطان القحطاني.

كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بتعيين لشيخ خالد بن عبد الله اللحيدان رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان أمر بتعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارا بالديوان الملكي.
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