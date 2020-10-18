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فن

كريم أبو زيد لبرنامج "فن تاستيك": انتهيت من تصوير كليب "فكك من الناس"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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آيه عاطف
كشف المطرب كريم أبو زيد تفاصيل أحدث أغنياته المصورة التي تحمل أسم "فكك من الناس" ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الأسم.

وقال "أبو زيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "فن تاستيك" المذاع على راديو "Medista FM" يقدمه كل من الإذاعية نور عاشور وزينة نصر إنه انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير فيديو كليب "فكك من الناس" حيث يضع حاليا اللمسات النهائية على مونتاج الكليب تمهيدا لطرحه خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأضاف أن فكرة الفيديو كليب بسيطة ومصاحبة لكلمات الأغنية، والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عرفان، والمحلن والموزع الموسيقي أحمد أبو زيد، وقام كريم أبو زيد بوضع ألحان الأغنية بنفسه.

برنامج "فن تاستيك" يذاع كل يوم سبت عبر إذاعة "Medista FM" من الساعة الخامسة مساء لمدة ساعة وتقدمه كل من نور عاشور وزينة نصر.
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