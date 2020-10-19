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مفاجأة.. الأرصاد: سقوط أمطار بدءًا من الثلاثاء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
أمطار رعدية
أمطار رعدية
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حمزة شعيب
كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،  إن هيئة الأرصاد الجوية تمتلك أحد الأجهزة لرصد حالة الطقس، وتتوقع سقوط أمطار خفيفة يومى الثلاثاء والأربعاء.

ونوه إلى أن هناك سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية بداء من الخميس، وهناك انخفاض فى درجات الحرارة بدأ من يوم الخميس المقبل، وتتوقع انخفاض فى درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات الفترة المقبلة.  

ونصحت أولياء الأمور أنه لابد من متابعة النشرة الجوية يوميا من هيئة الأرصاد فى الوقت الحالي مع بدأ الدراسة، ولابد من ارتداء أطفال المدارس ملابس ثقيل الفترة المقبلة بسبب الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.
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