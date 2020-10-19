توقعات الجماهير لمباراة العودة بين الأهلي والوداد.. فيديو

بعد فوز النادي الأهلي بهدفين دون رد على فريق الوداد المغربي ، في مباراة الذهاب ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا التي أقيمت على ملعب استاد محمد الخامس يوم السبت الماضي، ومع اقتراب موعد مباراة العودة والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة بالقاهرة، رصدت عدسة صدى البلد آراء بعض مشجعي كرة القدم حول توقعاتهم إذا كان النادي الأهلي قادر على حسم مباراة العودة والصعود للدور النهائي، أم أن الفريق المغربي ما زال لديه الفرصة لتعويض الخسارة ونزع نقاط الفوز من المارد الأحمر في مباراة العودة .





في البداية قال مروان محمد ، أن النادي الأهلي قادر على حسم مباراة العودة والتأهل للدور النهائي ، خاصة مع إقامة المبارة على الأراضي المصرية وسط جماهير النادي، ما يساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين، كما أن هناك ثقة كبيرة من قبل الإدارة واللاعبين في الفوز بالمباراة ، خاصة بعد الفوز بمباراة الذهاب، كما أن الفارق يمثل عائق أمام الفريق المغربي، خاصة مع إقامة المبارة على الأراضي المصرية ووسط دعم وتشجيع الجمهور، ما يؤثر سلبيا على الروح المعنوية للوداد في تعويض الخسارة والفوز بالمباراة.





وأضاف محمود عبد القادر ، أنه يجب الحذر من قبل لاعبي النادي الأهلي ، وعدم الاستهوان بالمباراة وأخذها على محمل الجد، لأن فريق الوداد من الفرق الكبيرة، بما يملكه من لاعبين ذوي خبرات وكفاءة عالية، ما يمكنه من تدارك الخسارة وتعويض مباراة الذهاب، لذلك يجب الحذر من قبل لاعبي الأهلي وعدم الاستهوان بالمباراة خاصة مع إقامتها على الملاعب المصرية وسط الجماهير الأهلاوية.





وأوضح عبدالله ناجي، أن المارد الأحمر تقريبا حسم نتيجة المباراة ، فالفارق سيساعد بشكل كبير على تصعيب الأمور على الوداد، كما أن لاعبي الفريق المغربي سيتأثروا بإقامة المباراة على دولة أخرى، بعيدا عن جماهيرهم، لكن يجب أيضا على لاعبي الأهلي عدم الاستهوان بالمباراة، فالوداد على الرغم من خسارته، إلا أنه من الفرق الكبيرة التي لا تتنازل عن المكسب بسهولة .



