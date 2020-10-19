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تكنولوجيا

للمرة الأولى.. تسريبات تكشف عدد من ميزات هواتف آيفون 13 القادمة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
تسريبات تكشف عدد
تسريبات تكشف عدد من ميزات هواتف آيفون 13 القادمة
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ندى على
كشفت تسريبات -للمرة الأولى- أن هواتف آيفون القادمة لعام 2021 من المتوقع أن تكون هواتف iPhone 13 آيفون 13 ، ستحتوى على عدد من المميزات أبرزها معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، وهو المعدل الذى افتقدته هواتف آيفون 12 التى تم الإعلان عنها رسميا منذ أيام. 

وبحسب مجلة فوربس فإن ميزة معدل التحديث 120 هرتز تعتبر من الميزات التى كانت مطلوبة بشدة فى هواتف آيفون 12 ، حتى خيبت آبل آمال مستخدميها، وأصدرتها بمعدل ضعيف للغاية وهو معدل 60 هرتز فقط. 


وفقا للمسرب الشهير Jon Prosser فإن آبل ستصدر أيضا فى هواتف آيفون 13 ميزة  مستشعر البصمة Touch ID  تحت الشاشة، حيث أنها من المقرر أن تتجه لخاصية Touch ID بدلا من Face ID فى ظل انتشار فيروس كورونا، رغم أن آبل أصدرت تحديثا يستطيع تحديد وجه المستخدمين. 

ومن المتوقع أن تتخلى آبل عن خاصية Face ID تماما فى هواتف آيفون 13 بسبب تقديم مستويات أمان عالية للمستخدمين أثناء القيام باستخدام حساباتهم المصرفية، والصحية وغيرها. 

وكانت شركة آبل أضافت خاصية جديدة فى هواتف آيفون 12 وهى خاصية Ceramic Shield، والتى تجعل شاشة هواتف آيفون 12 تتمتع بصلابة وقوة أكبر من أى هاتف آيفون قد تم إصداره من قبل. 

وتجعل خاصية Ceramic Shield شاشات هواتف آيفون 12 أقوى من أي شاشة هاتف ذكي آخر، حيث أن أداء Ceramic Shield فى الهواتف أفضل أربع مرات ، حيث تجعله مختلف عن الزجاج العادي.

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