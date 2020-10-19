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رياضة

بدر بانون يتصدر تويتر بعد تألقه أمام الزمالك وخروجه باكيا بسبب خسارة الرجاء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:26 ص
بدر بانون
بدر بانون
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بدر_بانون، بعد خروجه من ملعب محمد الخامس بالمغرب باكيا على خسارة فريقه امام الزمالك بهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ بدر بانون قضى ما يقرب من العشرين دقيقة في أرضية ملعب مركب محمد الخامس بعد انتهاء المباراة ثم خرج من الملعب وهو يبكي".. و "‏بدر بانون قضى بعض اللحظات بمركب محمد الخامس عقب نهاية المباراة وقام بتقبيل القائم الذي يوالي المدرج الجنوبي لأنها أخر مرة سيظهر فيها بقميص الرجاء في الملعب التاريخي قبل الانتقال إلى الأهلي".

وقال أخرون" ‏مدافع ايه بس ، دا بدر بانون بيخرج بالكورة أحسن من السولية " و"بانون كان افضل لاعب مع الرجاء لاعب هادى جدا على الكورة وحريف لاف لبانون ".


واضاف اخرون" ‏بالتوفيق لمن يحمل نسر على شعاره، بالتوفيق للاعبنا بدر بانون" و"بدر بانون حاجة عظمة ما شاء الله
مدافع متميز وهادئ .. ويجيد بناء الهجمة .. وقادر على أداء الدور الهجومي". 
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