عناوين الصحف المغربية بعد فوز الزمالك على الرجاء

وعقب مواجهة الزمالك، التقطت عدسة "الكاف" توجه بدر بانون إلى المرمى وقبل القائم، ليودع الملعب المغربى قبل الرحيل والانتقال إلى صفوف المارد الأحمر فى القاهرة.