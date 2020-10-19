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توك شو

بسبب عنكبوت.. محافظ الدقهلية يلقي اللوم على مدير مدرسة دكرنس الإعدادية.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمد طارق شوقي، مدير مدرسة دكرنس الإعدادية، إن المدرسة والعاملين بها قاموا بعمل استعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد على أكمل وجه، معقبا: "شغالين 24 ساعة والناس بتحسب أن المدرسة خاصة".

وأضاف خلال مداخلته الهتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المدرسة حاصلة على الجودة وتقدم مستوى عالٍ من النظافة.. لكن المحافظ ألقى اللوم علينا اليوم بسبب وجود عنكبوت.


كما قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليقا على الفيديو المنتشر الذي يتضمن تعنيفه مديرة مدرسة إن كل المدارس تتبع المحافظة وأنه هو المسئول عن المدرسة التي تفقدها، ولو المدرسة ناقصها أي شئ من حق المدير رفع مذكرة لوكيل التربية والتعليم بشأن الاحتياج وبعدها مدير الإدارة يتخذ القرار.

وأضاف أيمن مختار، خلال تصريحات تلفزيونية،  أنه وبعد واقعة المدرسة بيومين تم التنظيف، قائلًا: "نفترض أني ممرتش على المدرسة إحنا مسئولين عن الطلاب وأهالينا، ودورنا كجهاز تنفيذي المرور على من يقدم خدمات ويتم تقديم تقرير يرفع للجهات العليا وما تم تنفيذه، وحولت المدرسة للتحقيق في الإدارة التعليمية لأنني سألتها بقالك كام سنة مديرة قالت 3 سنوات ونصف".

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