AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقب اتفاق السلام.. أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبو ظبي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
بدأت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران، اول رحلة تجارية بين الإمارات وإسرائيل، عقب اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الإمارات وإسرائيل والبحرين برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتغادر الرحلة تل أبيب اليوم في طريقها إلى الإمارات، على متن طائرة بوينج دريملاينر 787، فيما تعود الرحلة يوم 21 أكتوبر إلى أبو ظبي. 

وكشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين عن أن إسرائيل والسودان على وشك التوقيع على اتفاقية سلام بينهما خلال أشهر. وذلك بعد أيام من الإعلان عن معاهدة سلام مع دولة الإمارات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن الوزير الإسرائيلي قوله إنه يتوقع إبرام اتفاق السلام مع السودان قريبا، وربما قبل نهاية العام الجاري. واصفا الخطوة بـ"التاريخية".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوجود اتصالات بين المسؤولين في إسرائيل والسودان للتوصل إلى الاتفاق.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتفاق سلام خلال أشهر.. إسرائيل تكشف عن دولة عربية جديدة مستعدة للتطبيع

إسرائيل تعلن اسم الشركة التى ستقوم بأول رحلة طيران بين تل أبيب وأبوظبي

على متنها وفد أمريكي إسرائيلي.. انطلاق أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي

تحمل عبارة سلام بـ3 لغات.. شاهد| لحظة هبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات

بعد وصوله أبوظبي.. وفد أمريكي برئاسة كوشنر يستقل أول رحلات طيران العال من إسرائيل للإمارات

وصول أول طائرة إسرائيلية إلى الإمارات.. تل أبيب: نصنع السلام لصالح شعوب المنطقة

ترشيحاتنا

فى لمح البصر علاجات سريعه لالتهاب المفاصل

إهمال مربية يتسبب في مصرع طفلين توأم غرقًا.. تفاصيل وصور

هيشوفوا اللي ‏عمرهم ما شافوه.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة ‏سارة لـ لاعبي الزمالك

تحذير شديد اللهجة.. هيئة الأرصاد: نتوقع سقوط أمطار غزيرة من الثلاثاء إلى الأحد ..فيديو

بدر بانون يتصدر تويتر بعد تألقه أمام الزمالك وخروجه باكيا بسبب خسارة الرجاء

شاهد الصور الأولى لمنفذ حادثة ذبح معلم فرنسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتلع دبلة الخطوبة في غمضة عين.. كلب يفسد فرحة عروس بخطوبتها.. شاهد

إهمال مربية يتسبب في مصرع طفلين توأم غرقًا.. تفاصيل وصور

بعد التخطيط لحفل زفافها لمدة 7 أشهر.. عروس تتلقى خبرًا موجعًا من خطيبها