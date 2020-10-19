عقب اتفاق السلام.. أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبو ظبي

بدأت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران، اول رحلة تجارية بين الإمارات وإسرائيل، عقب اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الإمارات وإسرائيل والبحرين برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.





وتغادر الرحلة تل أبيب اليوم في طريقها إلى الإمارات، على متن طائرة بوينج دريملاينر 787، فيما تعود الرحلة يوم 21 أكتوبر إلى أبو ظبي.





وكشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين عن أن إسرائيل والسودان على وشك التوقيع على اتفاقية سلام بينهما خلال أشهر. وذلك بعد أيام من الإعلان عن معاهدة سلام مع دولة الإمارات.





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن الوزير الإسرائيلي قوله إنه يتوقع إبرام اتفاق السلام مع السودان قريبا، وربما قبل نهاية العام الجاري. واصفا الخطوة بـ"التاريخية".



