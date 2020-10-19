ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 8.13 ملايين حالة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بنسبة 7ر0 بالمئة، ليصل الإجمالي إلى 8.13 ملايين حالة.





كما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 219 ألفًا و556 وفاة، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.





وتتماشى الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد مع متوسط الزيادة اليومية البالغة 7ر0 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.





وكانت ولاية كاليفورنيا صاحبة العدد الأكبر لحالات الإصابة المؤكدة بعدد بلغ 874 ألفًا و48 حالة، بزيادة 0.2 بالمئة عن الفترة الزمنية نفسها من اليوم السابق.





وشهدت ولاية مونتانا زيادة بنسبة 2.7 بالمئة في حالات الإصابة، بالمقارنة بنفس الفترة الزمنية أمس، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 22 ألفًا و821 إصابة.





وبالأمس، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالميا بأكثر من 400 ألف حالة في يوم واحد، للمرة الأولى، وهي زيادة قياسية خاصة مع فرض معظم أوروبا قيودًا جديدة للحد من تفشي المرض.





وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس السبت، العالم الذي وصفه بـ"المنقسم، مؤكدا أنه فشل في مواجهة التحدي المتمثل في مكافحة وباء كورونا.



