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فن

هتكسر الدنيا والتريندات كالعادة| هنيدي يهنئ تامر حسني بألبومه خليك فولاذي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
تامر حسني
تامر حسني
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ميرنا محمود
هنأ الفنان محمد هنيدي النجم  تامر حسني علي البومه الجديد" خليك فولاذي".

وكتب هنيدي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الرسمي بموقع انستجرام  : مبروك يا تامر هتكسر الدنيا والتريندات كالعادة".

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وحققت أغنية "مبطلناش احساس" لـلفنان تامر حسني، نجاحا كبيرًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "كبرنا وعقلنا مبقاش كلامهم يشغلنا .. ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا .. كبرنا وفهمنا عرفنا ان الوجع اوقات بيجي ويمشي بس عشان يعلمنا".

بطلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس .. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس .. بطلنا نحب زيادة مبطلناش إحساس ..سيبنا اللي بيسبنا .. وبطل بعده يتعبنا بقينا مع اللي فاز بقلوبنا وكسبنا".

أغنية "مبطلناش احساس" كلمات: محمد القاياتي، الحان: محمد حمزه، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير انتاج: هاني صليب.
هتكسر الدنيا والتريندات كالعادة| هنيدي يهنئ تامر حسني بألبومه خليك فولاذي
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