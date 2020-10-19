AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بإجمالي 1738| الحكومة: الموافقة على تقنين أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابع

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:13 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء الدين فؤاد،  وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان- مسئول ملف الكنائس، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 18 مايو الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 45 كنيسة و55 مبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1738 كنيسة ومبنى تابعًا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية السيسي مع الأقباط في 6 سنوات.. توفيق أوضاع 937 كنيسة و631 مبنى حتى أبريل الماضى.. وتخصيص 41 قطعة أرض لبناء كنائس بالمدن الجديدة على رأسها كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر: تسلمنا المقر الجديد قبل البدء في هدم القديم بطريق الكباش.. مدير الإعلام بالهيئة: الدولة نفذت وعدها وحضانة ومستوصف طبي لخدمة أبناء المحافظة

دولة المواطنة.. تقنين أوضاع 1638 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية حتى مايو الماضى وترميم الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بتكلفة 10 ملايين جنيه

اللجنة المالية والإدارية تنهي أعمالها استعدادا لبدء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ

قبل انعقاده 18 أكتوبر.. اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تتفقد قاعة المبنى استعدادا للجلسة الأولى.. وتضع اللمسات الأخيرة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو: سقوط أمطار بغزارة تصل إلى السيول على هذه المناطق.. تعليق وزير التعليم على واقعة إقالة محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة

إهمال أسرى.. إصابة أطفال بجروح بالغة في الرأس بأحد المولات.. فيديو

تفاصيل هجوم سيبراني للحرس الثوري استهدف شركات حيوية في إسرائيل

ماذا أفعل إذا صادفت سجدة تلاوة عند قراءة القرآن وأنا غير متوضئ

شاهد| شنب محمد هنيدي في طفولته يثير السخرية عبر إنستجرام

مش هنسكت على الظلم التحكيمي.. أول تعليق من الرجاء بعد الهزيمة أمام الزمالك

AdvertisementS

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

بشرى سارة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-10-2020

مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية

في اجتماع موسع .. مدبولي يكلف بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بصورة مستدامة بالمجان

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار تبدأ في هذا التوقيت

ننشر رد فتوى مجلس الدولة على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. مستندات

وزير التعليم: إتاحة حلقات قناة مدرستنا على يوتيوب.. قريبا

من غدٍ.. أمطار غزيرة على البلاد 6 أيام وانخفاض الحرارة 5 درجات

مش هنسكت على الظلم التحكيمي.. أول تعليق من الرجاء بعد الهزيمة أمام الزمالك

موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

التمرين الأخير لـ بطلة الجمهورية| أصدقاء الشهيدة نورهان مصطفى: عايزين حقها.. صور

غير متوقع.. تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لن تتوقعه في عمل البطاطس المقرمشة كالمطاعم

بفستان جذاب .. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

غير متوقع.. تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها