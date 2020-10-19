طلبت أراضي جديدة للتوسعات.. مجموعة العربي تدعو رئيس الوزراء لافتتاح مصنع أجهزة الميكرويف





التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمُهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نائب رئيس مجموعة العربي، والمهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، لاستعراض بعض الجوانب المُتعلقة بإستثمارات المجموعة.





وعرض المهندس إبراهيم العربي خلال الاجتماع تفاصيل استثمارات المجموعة في السوق المصرية، وخططها المستقبلية للتوسع، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتشغيل عدد أكبر من الأيدي العاملة الوطنية، بما يساهم في الإرتقاء بسبل المعيشة ودعم الصناعة الوطنية.





وثمن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها مجموعة العربي في مجال الصناعة حتى أصبحت اسمًا وطنيًا يشار له بالثقة والجودة ويرفع أسهم المنتج الوطني عالميًا، كما أشاد بالجهود المجتمعية للمجموعة في دائرة محافظة المنوفية والتي تعد نموذجًا رائدًا لدور القطاع الخاص في العمل الأهلي.

وطلب المهندس إبراهيم العربي خلال الاجتماع سرعة إنهاء إجراءات الحصول على أراض جديدة تتبع بعض الجهات الحكومية في مدينة قويسنا لإقامة عدد من المشروعات الصناعية والتنموية والمجتمعية الكبرى التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة.





وأكد "العربي" أنه سيتم انشاء محطتي كهرباء ومياه بالمشروع، وكذا مستشفى، وسيتم توسيع المدرسة القائمة بالمدينة، وتنفيذ عدد من الخدمات المجتمعية المتنوعة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يكون أول انتاج من تلك المصانع في عام 2022.





وأضاف المهندس إبراهيم العربي أنه تم بناء مجمع العربي الصناعي لأجهزة الطهي بمدينة قليوب، والذي سينتج البوتاجازات، بالتعاون مع مصنع إيطالي، وبدأ الإنتاج بالفعل، وهناك خطط لبدء التصدير لعدد من الدول الأوروبية، وشمال إفريقيا، والشرق الأوسط، بالتعاون مع الشريك الإيطالى



