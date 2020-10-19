مجلس الوزراء الإماراتي يصادق على إعلان السلام مع إسرائيل

صادق مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.





وأمر المجلس بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق.





وأكد مجلس الوزراء ثقته في أن "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" سيشكّل رافدًا من روافد السلام والاستقرار لدعم طموحات شعوب المنطقة، فضلا عن تعزيز سعيهم الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم، خاصةً وأنه يمهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية.





وكانت إسرائيل والإمارات وقعت منتصف الشهر الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.





وهبطت صباح اليوم الإثنين، أول طائرة إماراتية في مطار بن جوريون قرب تل ابيب، استعدادا لإطلاق 28 رحلة أسبوعيًا بين البلدين خلال الأسابيع المقبلة.





وحملت الطائرة على متنها، وفدا من ممثلي مجتمع الأعمال والعلم والصحافة في إسرائيل إلى الإمارات التي سيزورونها لمدة يومين.





وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها باللغة العربية، إنه "لأول مرة في التاريخ، رحلة تجارية لشركة الاتحاد الرسمية الإماراتية تهبط في إسرائيل، ويظهر علما الإمارات وإسرائيل وهما يرفرفان عليها في مشهد رائع يعكس تجسيد السلام بين الدولتين".





ويصل غدا الثلاثاء وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل للتوقيع على عدة تفاهمات، بما فيها تسيير 28 رحلة أسبوعيًا بين البلدين.



