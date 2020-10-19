اليونان تضع اللمسات الأخيرة على خطة بناء جدار على الحدود مع تركيا

أكدت الحكومة اليونانية أنها أنهت خططًا لبناء جدار على طول حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا؛ بسبب مخاوف من أن المهاجرين قد يحاولون العبور الجماعي إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.





وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيليوس بيتساس، يوم الإثنين، إنه سيتم إضافة 26 كيلومترًا (16 ميلًا) من السور إلى قسم موجود يبلغ طوله 10 كيلومترات (ستة أميال) من السياج في مشروع تبلغ تكلفته 63 مليون يورو (74 مليون دولار) من المقرر أن يكتمل في نهاية أبريل.





ووقعت مواجهة على الحدود في وقت سابق من هذا العام بعد أن قالت تركيا إنها لن تمنع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بعد الآن، وحاول عشرات الآلاف العبور إلى اليونان.



