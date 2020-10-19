موهبة تيك توك حقيقة .. حصاوي يمارس مهارة فريدة في البلياردو لتمثيل مصر عالميًا .. فيديو





بدأ عبد الرحمن سيد وشهرته "حصاوي" إتقان لعبة البلياردو منذ 6 سنوات، ولكن ما ظهر عبر تطبيق تيك توك ليس اللعبة العادية التي نعرفها ونشاهد بطولاتها العالمية عبر الشاشات.





تطور "حصاوي" في اللعبة بشكل جيد ولكن بتكنيك جديد لم نراه في مصر نهائيًا، وروى سيد قصة عشقه للعبة في فيديو مع صدى البلد في كأول مكتشفي موهبته.





قال "حصاوي": نشأت في قرية الحرانية بالجيزة وعشقت لعبة البلياردو شخصي كأي طفل صغير، ولكن تطورت معي اللعبة ونضجت بداخلي وتمكنت من الفوز على معظم لاعبي المنطقة، وبدأ البعض يأتي الى من مناطق مجاورة لمنازلتي وكنت أفوز عليهم.





وأضاف أن اللعبة لم تقتصر معي على أنها مجرد لعبة فقط، ولكن شاهدت عبر موقع يوتيوب بعض الفيديوهات لأفضل لاعبي العالم في البلياردو، وهو يضربون الكرة بتكنيك غريب فتقوم بعمل حركة مثل "الموزة" وبدأت تنفيذها.





وتابع: تطورت في التكنيك بأكثر من طريقة لضرب الكرة وبدأت تنفيذ اللعبات وتحميل بعض المقاطع عبر تطبيق تيك توك، ووجدت المتابعين تزداد يومًا بعد يوم مما دفعني لصنع حركات خاصة كأل عربي ينفذ هذه الحركات.





وأشار حصاوي موجهًا كلماته لوزير الشباب أشرف صبحي:" حلمي أن يرى معالي الوزير موهبتي لكي أستطيع أن أتطور وأتمكن في المشاركة بالبطولات العالمية وأمثل اسم مصر في البطولات، وأشارك في رفع اسم مصر عاليًا في رياضة البلياردو.

يبدو أن تطبيق تيك توك لم يقتصر على الفيديوهات التي تثير المشكلات والقضايا، ولكن أظهر على الساحة موهبة جديدة تستحق المتابعة والتقدير، ووجب علينا أن نبرز هذه الموهبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوصوله إلى حلمه.