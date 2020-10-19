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مرأة

بملابس كاجوال.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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رنا عصمت

شاركت الفنانة ساندي متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ساندي في صورة كرتونية؛ معلقة: "متنسوش فيه موجة تانية.

 

وتألقت ساندي ؛ بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس كاجوال أنيقة تواكب عصر الموضة والازياء الراقية.


أما من الناحية الجمالية اعتمدت ساندي على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.


وتركت شعرها منسدلا على كتفيها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

بملابس كاجوال.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

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