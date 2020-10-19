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برلمان

مؤتمران لدعم مرشحي مستقبل وطن بـ كفر الشيخ ..صور

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:41 م
حزب مستقبل وطن بمحافظة
حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ
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محمود زيدان
نظم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، مؤتمرين لدعم مرشحي الحزب بالدائرة الأولى (كفر الشيخ وقلين)، التى تجرى انتخاباتها ضمن المرحلة الثانية فى 7،8 نوفمبر القادم.

المؤتمر الأول أقامه سيد شمس الدين، مرشح الحزب رقم «1» رمز (القلم) بقرية شنو دائرة مركز كفرالشيخ، بحضور الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، واللواء سعيد عمارة،  مرشح القائمة الوطنية لمجلس النواب، وعدد من قيادات الحزب بالمركز.

قال «شمس الدين» إنه كان عضوًا سابقًا بمجلس الشعب ورغم ابتعاده عن الحياة  السياسية لعدة سنوات، إلا أنه لم يتأخر عن أهالي  دائرته فى أي مطالب والجميع يشهد بذلك، مؤكدًا أنه يبحث دائمًا عن المصلحة العامة، مشيرًا إلي أنه حال فوزه سيكون خادمًا لمصر وأهالي الدائرة والمحافظة عمومًا.

أما المؤتمر الثانى فقد أقامه المحاسب محمد عبد الحميد عرابى، مرشح الحزب رقم «4» رمز (الأباجورة)،  بقرية إسحاقة دائرة المركز، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب بمركز كفر الشيخ.

وأكد «عرابى» خلال المؤتمر، أنه يتمنى أن يمثل الدائرة لاستكمال مسيرة والده الذى كان نائبًا فى تسعينات القرن الماضى، لافتًا إلي أنه نشأ وترعرع فى أسرة تعشق تراب الوطن وتقديم الخدمات للمواطنين.

يذكر أن حزب مستقبل وطن قدم 4 مرشحين لمجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، وذلك لاختيار ثلاثة منهم وهم: (السيد شمس الدين رقم «1» رمز «القلم»، وأيمن عبدالعليم الأتربي رقم «2» رمز «الكتاب»، ومحي الدين فتح الله القطان رقم «3» رمز «سنبلة القمح»، ومحمد عبدالحميد عرابى رقم «4» رمز «الأباجورة».
مؤتمران لدعم مرشحي مستقبل وطن بـ كفر الشيخ ..صور
مؤتمران لدعم مرشحي مستقبل وطن بـ كفر الشيخ ..صور
مؤتمران لدعم مرشحي مستقبل وطن بـ كفر الشيخ ..صور
مؤتمران لدعم مرشحي مستقبل وطن بـ كفر الشيخ ..صور
مؤتمران لدعم مرشحي مستقبل وطن بـ كفر الشيخ ..صور
مؤتمران لدعم مرشحي مستقبل وطن بـ كفر الشيخ ..صور

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