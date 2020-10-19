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أخبار البلد

المال الحرام يتسلل من تركيا وقطر إلى جريدة Lapais الإسبانية لمهاجمة الدولة المصرية والدفاع عن الجماعة الإرهابية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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 تسعى جماعة الإخوان الإرهابية طوال الفترة الماضية إلى تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها في الإعلام الخارجي، مستخدمين المال الحرام الذى تنفقه تركيا وقطر لمواصلة أكاذيبهم من خلال بث الشائعات عبر السوشيال ميديا أو عبر قنواتهم الإرهابية ومواقع التي تبث من تركيا وقطر، والتي تعتمد على دفع الأموال لمحاولة تشويه صورة الدولة المصرية، وضرب الاقتصاد المصري بطرق مختلفة

.

 تحاول الجماعة الإرهابية الى نشر الأكاذيب والادعاءات الباطلة من خلال أموال تركيا وقطر إلى جريدة Lapais الإسبانية لمهاجمة الدولة المصرية والدفاع عن الجماعة الإرهابية ونشر المقالات والتقارير الكاذبة فى الصحف والمواقع الدولية التى تعتمد بصورة كبيرة على وجهة نظر الجماعة الإرهابية فقط وخدمة مصالحها لاستهداف الدولة المصرية ومصالحها.  

 

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