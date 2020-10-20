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برلمان

أبو شقة ينفي اختيار أعضاء من شباب الوفد لتمثيله فى لجنة شباب الأحزاب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:18 ص
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد
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معتز الخصوصى
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد بيانا ردا على ما يشاع أنه تم اختيار أعضاء من شباب حزب الوفد لتمثيله في لجنة شباب الأحزاب، فإنه لم يتم بعد اختيار شباب لتمثل الوفد بالتنسيقية.

وكلف أبو شقة السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوي بتشكيل لجنة من 5 أشخاص برئاسته للتواصل مع الشباب والانتهاء خلال أسبوع من اختيار 5 شباب لترشيحهم لتمثيل الحزب في اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب .

وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد فى بيان سابق القرار رقم 70 لسنة 2020، بتأجيل انعقاد الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب. وتضمن القرار إلغاء أية قرارات سابقة مخالفة لذلك.

وقال أبو شقة فى بيانه : نظرًا لبداية المعركة الانتخابية لمجلس النواب، والتى يخوضها الوفد بمرشحين فى معظم الدوائر الانتخابية فإن واجب رئيس الحزب يقتضى توجيه نشاط الحزب بكافة مؤسساته إلى دعم ومساندة مرشحى الوفد فى المعركة والبعد عن أى نشاط يعوق تشكيلات الحزب ومؤسسات وأعضائه من أداء هذا الواجب خاصة وأن السيد السكرتير العام قد أخطرنى رسميًا بخطاب تضمن تعذر اعداد كشوف الهيئة الوفدية فى الفترة حتى 16/10/2020 وطلب تأجيل انعقادها فى الموعد السابق تحديده وهو يوم 16/10/2020، وبناء على ما سلف فقد قرر رئيس الحزب ارجاء دعوة الهيئة الوفدية لاجتماع يوم 16/10/2020 وأية قرارات أخرى مرتبطة به، إلى ما بعد انهاء المعركة الانتخابية والعودة إلى قواعد ومؤسسات الحزب لتقييم مرحلة مضت والتأسيس لمرحلة جديدة وذلك أعمالًا لنصوص اللائحة فى هذا الشأن.

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