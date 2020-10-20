عمرو حسن: جلسات المشورة تساهم في استقرار الحياة الأسرية للمقبلين على الزواج.. فيديو

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن مصر يمكنها عمل العديد من الأفكار لحل المشكلة السكانية، ومنها التحكم في الزواج، وتقليل حالات الطلاق؛ عن طريق التوعية قبل الزواج، والتي من خلالها مكننا التحكم في الزيادة السكانية .





حسن خلال في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، أن جميع الآراء الذى قام بمناقشتها الوزراء أمس؛ هي لتنظيم الأسرة، وهناك حالة ظهرت في مصر وهي انخفاض حالات الزواج، وارتفاع حالات الطلاق، وهذا بناء على الارقام الرسمية، مؤكدا ان جلسات المشورة تساهم في استقرار الحياة الأسرية للمقبلين علي الزواج . وأضافلقائهالقناةالآراءالوزراءالأسرة،علىتساهمالحياةالأسريةللمقبلين





ومن جهتها، أوضحت جيهان النمرسي استاذ علم النفس بجامعة الازهر ، ان المجتمع المصري يسير بدون حسابات، واذا قمنا بإعطاء النصائح للذين يقبلون على الزواج؛ يرفضون ذلك، ظنا منهم انهم يعرفون كل شيء، ويرفضون جميع النصائح .



