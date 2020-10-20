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توك شو

ميرنا نور الدين: أعمل على تقديم أدوار جديدة سينمائية.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
الفنانة ميرنا نور
الفنانة ميرنا نور الدين
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محمود محسن
أكدت الفنانة ميرنا نور الدين، أنها تركز في الفترة المقبلة في مجال السينما وتتمنى تقديم أدوار جديدة لم تقدمها قبل ذلك .

وأضافت نور الدين خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc أنها قدمت عددا من الأعمال قبل مسلسل "فوق السحاب" منها مسلسل "تحت السيطرة"  كما أنها قدمت" حكاية حبيبتى من تخون"" في مسلسل نصيبى وقسمتك ونالت من خلاله ردود أفعال قوية.

وتابعت الفنانة ميرنا نور الدين  أن بدايتها الحقيقية كانت مسلسل "فوق السحاب" والتي قدمت من خلاله دور سمكة وكان شهادة ميلادها في الفن
وكان من أصعب الأدوار التي قدمتها.

وانتهت ميرنا نور الدين من تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" الذى يتم عرضه والعمل بطولة هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

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