AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كارثة صحية في فرنسا بسبب كورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:39 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، وصول أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتواجدين في العناية المركزى إلى أكثر من 2000 حالة. 

وقالت وسائل الإعلام العالمية إن هذا الرقم لم يسجل في فرنسا منذ شهر مايو الماضي، وذلك مع تسجيل 146 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب الفيروس. 

وأعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس الماضي، إجراءات فرض حظر التجول الليلي في عدد من المدن الفرنسية وعلى رأسهم العاصمة باريس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وفق ما نقلته "فرانس برس" إنه تقرر نشر 12 ألف شرطي بداية من ليل السبت، وذلك من أجل تطبيق حظر التجول. 

فيما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير، عن تقديم حزمة من المساعدات إلى القطاعات المتضررة من الإجراءات الجديدة، وعلى رأسهم المطاعم والمقاهي. 

ونوه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "في الساعة 9 مساءً، على الجميع أن يكونوا في منازلهم. كذلك جميع الأماكن التي تقدم خدمات عامة أو تستقبل زبائن ستكون مغلقة. كما حدث خلال الحجر المنزلي في مارس الماضي". 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة وزير المالية الفرنسي بفيروس كورونا

حكومة باريس تصدم الفرنسيين.. إغلاق الحانات والمقاهي وصالات الجيم

هجوم يستهدف مركزا للشرطة في جنوب باريس

السلطات الفرنسية: أعداد مصابي كورونا في وحدات العناية المركزة الأعلى منذ مايو الماضي

موجة ثانية قوية.. فرنسا تلمح لإعادة فرض الإغلاق في البلاد لمواجهة كورونا

سنتعرض للانتقاد| رئيس وزراء فرنسا يلمح لإجراءات صعبة لمكافحة كورونا

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي يكشف سبب رفضه الظهور على قناة الأهلي

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري

كيف يرضى الله عنك؟ احرص على كلمتين رددهما في هذا التوقيت

مشهد الضرب كان حقيقيا.. سارة التونسي: رفضت مسلسل 100 وش في البداية.. فيديو

علقة موت.. مطرب شهير يضرب عارضة أزياء لايف على فيسبوك |شاهد

مريم الخشت تروي قصة صعودها: بحب أعمال الحقب الزمنية القديمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على عقوبة استخدام طائرات الدرون drone camera في السعودية .. صور

مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور

طريقة تحضير التومية في المنزل