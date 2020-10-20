في عيد ميلاد سمية الخشاب.. تعرف على عدد زيجاتها قبل أحمد سعد

كلية التجارة

جامعة

الإسكندرية

، بالتزامن مع دراستها للموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية، وقد بدأ تألقها الفنى من خلال مسلسل «عائلة الحاج متولى» مع الفنان نور الشريف، ثم

تألقت

سينمائيًا من خلال عدد من الأفلام التى قدمتها مع المخرج خالد يوسف بعد تعاونهما فى فيلم «خيانة مشروعة».