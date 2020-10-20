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فن

في عيد ميلاد سمية الخشاب.. تعرف على عدد زيجاتها قبل أحمد سعد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:22 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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سعيد فراج
تحتفل اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، الفنانة سمية الخشاب، بعيد ميلادها الـــ54، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1966 بمحافظة الإسكندرية، واسمها الحقيقي هو: سمية سعيد السيد فتيحة. 

أنهت سمية الخشاب، دراستها فى كلية التجارة جامعة الإسكندرية ، بالتزامن مع دراستها للموسيقى في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية، وقد بدأ تألقها الفنى من خلال مسلسل «عائلة الحاج متولى» مع الفنان نور الشريف، ثم تألقت سينمائيًا من خلال عدد من الأفلام التى قدمتها مع المخرج خالد يوسف بعد تعاونهما فى فيلم «خيانة مشروعة».

وفي حوار متلفز لها، قالت سمية الخشاب، إنها تزوجت 4 مرات من ضمنهم الزواج الأخير من الفنان أحمد سعد، مشيرة إلى أن كافة زيجاتها السابقة معلنة بالأسماء ومنهم رجل خليجي. 

وأضافت سمية الخشاب، أنها فى الفترة الحالية تتسم بأنها أكثر هدوءًا عن السابق، كما أنها أكثر حكمة أيضا فى قراراتها، وتابعت: "فى ناس كتير قالولى ملامحك خليجية، لكن أنا مصرية 100% وافتخر بده".

وأوضحت أنها لم تقدم بعض الأدوار بالسينما؛ بسبب عدم اقتناعها بها، مضيفة: "طول الوقت بيجيلى سيناريوهات تافهة؛ عشان كده مش بشتغل سينما، ويبقى عندى تاريخ أفتخر بيه أحسن ما يبقى عندى حاجات تافهة".

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