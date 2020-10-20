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أخبار البلد

مالطا تشارك في معرض آفياريبس الشرق الأوسط الافتراضي للسياحة والسفر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الاسكندرانى
وافق معرض آفياريبس على مشاركة هيئة مالطا للسياحة وشركائها فى لقاء أهم الخبراء في قطاع السفر والسياحة عبر منصة افتراضية مبتكرة.
 
وتنضم هيئة مالطا للسياحة ومؤتمرات مالطا إلى قائمة أصحاب المصلحة في قطاع السياحة للمشاركة في معرض آفياريبس الشرق الأوسط الافتراضي للسياحة والسفر. 

وسينطلق المعرض غدا لأسواق السعودية والكويت والبحرين، وتتبعه نسخة أخرى يوم 24 نوفمبر 2020 لأسواق الإمارات وعمان ولبنان والأردن. 

وسيوفر المعرض الرقمي منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد فريدة من نوعها تسمح للمشاركين مثل مجالس السياحة والفنادق ومراكز إدارة الوجهات السياحية وممثلي أماكن الجذب باستضافة منصاتهم الافتراضية والالتقاء والتفاعل وعقد اجتماعات مع خبراء قطاع السياحة ووكلاء السفر من دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام.

وعلى الرغم من أن المعرض افتراضي بالكامل، إلا أن المنصة المستعملة مبهرة جدًا، حيث إنها تخلق شعور المعارض الواقعية.  

وستدير هيئة مالطا للسياحة ومؤتمرات مالطا "معرضهم" الخاص في المساحة الافتراضية، حيث يمكنهم عرض الفيديوهات والنشرات الدعائية، واستبدال بطاقات العمل مع الضيوف، وعقد اجتماعات مع مختلف الزوار. 

كما سيشارك عدد من شركاء هيئة مالطا للسياحة مثل هيلتون مالطا، ومنتجع ويستون دراجونارا، وانتركونتيننتال مالطا، وهوليداي ان اكسبرس، وروسيلي وكورينثيا. ومراكز إدارة الوجهات مثل Colours of Malta، وMy Maltese Guide، وSMS Group Limited. وستملك جميع هذه المؤسسات على أكشاك يمكن للمستخدمين المسجلين الوصول إليها عبر المساحة الافتراضية.

وتعد مشاركة هيئة مالطا للسياحة في هذا معرض أفياريبس خطوة هامة لتحقيق هدف مالطا الشامل لصنع وجهة جذابة للمسافرين في المنطقة، وهي جزء صغير من جهود الهيئة الساهمة في تقديم منتج ذو قيمة للسياح.

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