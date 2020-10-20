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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع التقارير بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة عدد من التقارير الصادرة عن مركز التنبؤات، بوزارة الموارد المائية والرى، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوزارة الطيران المدنى، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، واللواء هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من مسئولى الوزارة والهيئة.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء الوزارات المعنية ومختلف المحافظات برفع درجة الاستعداد، والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات من الممكن أن تحدث نتيجة لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مشددًا على استمرار تشغيل كل غرف إدارة الأزمات، للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بحالة الجو خلال الأيام القادمة إلى المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لتجهيز نفسها للتعامل الفورى فى المناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها، خاصة فى أيام ذروة هذه الموجة، المتوقع لها، حسب التقارير، الجمعة، والسبت. 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من اليوم الموافق 20 أكتوبر الجارى، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 25 من نفس الشهر، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة والرعدية أحيانًا على عدد من مناطق الجمهورية، فى حين قد تصل إلى حد السيول فى مناطق أخرى كمناطق شمال ووسط سيناء، هذا إلى جانب ما يصاحب ذلك من انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات اعتبارًا من يوم الخميس 22 أكتوبر الجارى على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد.

كما تم استعراض عدد من خرائط الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والمناطق والمحافظات المتأثرة بهذه الأمطار، وتقديرًا لكمية الأمطار المتوقعة على مختلف مناطق الجمهورية.  

وأشار اللواء هشام طاحون فى ختام الاجتماع، إلى أن الهيئة أتاحت العديد من الوسائل لمتابعة آخر التحديثات والمستجدات لتوقعات حالة الطقس، منها النشرات اليومية التى يتم إصدارها من خلال الهيئة، والتنبؤ الاسبوعى لحالة الجو، إلى جانب إمكانية متابعة الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وكذا الموقع الرسمى للهيئة على شبكة الإنترنت، أو عبر الاتصال المباشر بالهيئة عن طريق أرقام التليفونات المخصصة لاستقبال الاستفسارات على حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة.

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