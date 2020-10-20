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فن

بإطلالة جذابة.. روبي تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
روبي
روبي
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ندى فكرى
نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روبي في الصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستانا قصيرا به عددا من الألوان مما لفت انتباه متابعيها.

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يذكر أن شركة Lagoonie  كشفت عن انضمام النجمة روبي لفريق عمل بره المنهج بجوار النجم ماجد الكدواني، ومن المخطط بدء التصوير قريبًا بالفيلم الذي يشارك في تأليفه خالد دياب مع مخرجه عمرو سلامة.

وعبرت شاهيناز العقاد، رئيسة مجلس إدارة Lagoonie، عن حماسها لبدء العمل بالفيلم، قائلة: "هناك أسباب عديدة للحماس، أولها هو عودة الحياة للنشاط السينمائي بعد فترة ارتباك بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا، وهناك أسباب أخرى تتعلق بموضوع الفيلم المعتمد على نقد اجتماعي مرح نحتاجه حاليًا في السينما، إضافة لفريق العمل ونجوم الفيلم الذين انضمت لهم روبي، فمجرد ذكر اسمها هو مصدر سعادة شخصية لي".
بإطلالة جذابة.. روبي تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

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