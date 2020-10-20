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محافظات

تعرف على استعدادات مطروح لانتخابات مجلس النواب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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ايمن مجمود
أنهت محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال انتخابات مجلس النواب والمقررة  يومى السبت والأحد  24 و25 من أكتوبر الجارى.


وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المحافظة تجرى استعداداتها المكثفة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى.

 وأضاف أن إجمالي المراكز الانتخابية 139 و156  لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بينما يبلغ  أجمالي عدد الناخبين بالمحافظة هو301763 ناخبًا.

  وأشار محافظ مطروح أنه تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، و الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتوفير كافة سبل  الراحة للناخبين  وجميع  القائمين  على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة .

ووجة لرؤساء المراكز والمدن الثمانية ، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت وبعده ومراعاة التباعد الاجتماعي ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين مع اقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين وتوفير أماكن لائقة  لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة  أمام مراكز الاقتراع ، مع المرور على كافة المراكز الانتخابية كلا فى نطاقه للتأكد من جاهزيتها و عدم وجود أي معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

 وأكد محافظ مطروح  على تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات .

 واشار محافظ مطروح على جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة، لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020، مشيرًا الي توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالمحافظة بشكل حضاري ولائق مع حث المواطنين على النزول والمشاركة الايجابية لاستكمال مسيرة التنمية مؤكدا على التزام الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.

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