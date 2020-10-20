برلماني: إشادة "اليونسكو" بتجربة مصر فى التعليم دليل على نجاح المنظومة الجديدة

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب خطاب الشكر والتقدير الذى تلقاه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بعد اختياره أفضل متحدث فى الاجتماع الوزارى بعنوان "حول العودة إلى المدارس بالدول العربية فى ظل أزمة كورونا وكيفية ضمان استمرارية التعليم الجيد للجميع"، دليل قاطع على نجاحات سياسات الدكتور طارق شوقى وجميع القيادات والعاملين والمعلمين واولياء الامور والتلاميذ داخل المنظومة التعليمية المصرية.





وقال " أباظة " فى بيان له اليوم ان ماجاء فى هذا الخطاب يؤكد للجميع ان مصر حققت بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى نجاحات كبيرة وغير مسبوقة عالميا فى ملف تحديث وتطوير منظومة التعليم فى مصر، مشيدا بما جاء في الخطاب بأن كلمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فى الاجتماع الذى أقيم بمشاركة عدد من الوزراء من دول العالم حازت على إعجاب وتقدير جميع المشاركين، وذلك للقيمة العلمية المستفادة من تجربة التعليم فى مصر.





وأكد النائب أحمد فؤاد اباظة ان مصر قدمت نموذجا فريدا ومتميزا للعالم كله فى استمرار العملية التعليمية فى ظل المواجهة الشاملة للدولة مع فيروس كورونا فى الوقت الذى توقفت فيه العملية التعليمية داخل عدد من كبريات الدول المتقدمة والكبرى بالعالم.





كان الدكتور طارق شوقى عرض تجربة مصر فى التعليم فى ظل انتشار جائحة كورونا، والتى استطاعت من خلالها مصر تطبيق التعليم عن بعد وإجراء أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني خلال العامين الماضيين للمرحلة الثانوية.





واستعرض وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، جميع جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التى اتخذتها استعدادًا للعام الدراسي الجديد ومنها المنصات الرقمية، التى وصل عددها لأكثر من 7 منصات، والقنوات التعليمية التى ستكون مفاجأة الوزارة لأبنائنا الطلاب، والتى لها جدول بث لجميع المناهج للصفوف الدراسية المختلفة، وجميعها مجانًا للطلاب.





وشارك فى الجلسة عدد من وزراء التعليم حول العالم للحديث حول التعليم فى ظل انتشار جائحة كورونا، لعرض تجارب الدول المختلفة.